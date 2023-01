Francesco Salvi rilegge “C’è da spostare una macchina” con Agosta & Mitch Dj

(Di sabato 14 gennaio 2023) foto di Agostino PalazzoloMILANO – È uscito il video di “C’è dauna(è Lettrica)”, affettuosa ironia su un grande successo diche in questa versione travolgente e sempreverde conDj fa una rivisitazione di “C’è DaUna”, evergreen da fine anni ’80 – ’90, 2000, 2010, 2020, 2030 e chi più ne ha più ne metta… con un arrangiamento contemporaneo e nuove voci per un impatto moderno e bestiale. Il brano è già in radio e in digitale. “Ho scelto di interpretare questo brano perché mi rappresenta e descrive, con molta simpatia e divertimento, una situazione attuale e di emergenza ambientale – racconta– poi ...

... in sinergia con quella del chirurgo maxillo facciale, dottorGiovacchini, esperto in ... ← Incinta settimo - ottavo mese operata d'urgenza a Terni: mamma e bimboPotrebbe anche ...... Paola La Rosa, Maria Chiara, con la consulenza di Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli. Direttore della fotografia Flavio Toffoli. ScenografieMari. La regia è ...A Perugia sono state necessarie oltre 20 ore complessive e più interventi chirurgici per salvare la gamba a un paziente di 50 anni rimasto ...MARCON - Non hanno avuto alcuna esitazione e si sono gettati nelle fredde acque del Dese salvando la vita ad un anziano che stava per annegare. Francesco Calligaro, agente della Polizia ...