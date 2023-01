Formazioni ufficiali Lecce-Milan | le scelte dei due tecnici

(Di sabato 14 gennaio 2023), ledi Baroni e Pioli per il match in programma alle ore 18. Così in campo le due squadre Di seguito ledi, match delle 18 di questo sabato di Serie A.(4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, González; Strefezza, Colombo, Di Francesco. A disp.: Bleve, Brancolini; Lemmens, Pezzella, Tuia; Askildsen, Bistrovi?, Helgason, Maleh; Banda, Ceesay, Listkowski, Oudin, Rodríguez, Voelkerling. All.: Baroni.(4-2-3-1): T?t?ru?anu; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernández; Pobega, Bennacer; Saelemaekers, Díaz, Leão; Giroud. A disp.: Mirante, Vásquez; Bozzolan, Dest, Gabbia, Kjær, Thiaw; Adli, ...

