Formazioni ufficiali Cremonese-Monza | le scelte dei tecnici

(Di sabato 14 gennaio 2023), ledei due allenatori in vista del primo match di questo sabato di Serie A Comunicate ledi formazione di. Le due squadre in campo così.(3-4-1-2): Carnesecchi; Ferrari, Bianchetti, Ghiglione; Quagliata, Pickel, Meité, Valeri; Tsadjout; Okereke, Dessers. All. Alvini(3-4-2-1): Di Gregorio; Caldirola, Mari, Izzo; Birindelli, Pessina, Machin, Carlos Augusto; Ciurria; Caprari, Petagna. All. Palladino L'articolo proviene da Calcio News 24.

