Foppolo | problema alla schiena mentre cammina in montagna | arriva il Soccorso alpino

Leggi su bergamonews

(Di sabato 14 gennaio 2023). Intervento in Val Brembana nella tarda mattinata di sabato 14 gennaio, per i tecnici della VI Delegazione Orobica del. La segnalazione èta poco dopo le 11:30 per una donna di 35 anni che aveva avuto unstavando lungo un sentiero, percorso che di solito è utilizzato da chi va a ciaspolare. La squadra è partita subito, con il mezzo quad dell’Associazione Akja (Associazione volontarie sicurezza piste sci); sul posto anche due sanitari del Cnsas, che hanno raggiunto la donna, l’hanno valutata, caricata sul mezzo e portata all’ambulanza, che l’ha poi trasportata in codice verde all’ospedale di San Giovanni Bianco. L’intervento è finito verso le ...