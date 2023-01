Fisichella | «Schumacher scendeva dalla macchina e non aveva sudato»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 14 gennaio 2023) Per i suoi 50anni, la Gazzetta dello Sport, ha intervistato Giancarlo, ex pilota della Ferrari che ha guidato dal kart alla F.3, dal Dtm con l’Alfa Romeo alla F.1, fino ai trionfi con la rossa nella 24 Ore di Le Mans. Nel suo passato tantissime esperienze bellissime, ma gli anni indimenticabili sono quelli del kart “Ho vissuto esperienze bellissime. Ma, se devo scegliere, dico gli anni del kart. Sono stati i più divertenti e spensierati. Finito di girare in pista, andavamo a giocare a biliardino al bar. Oggi vedo ragazzini di dieci o undici anni che passano ore a guardare la telemetria con gli ingegneri… È tutto esasperato e i costi sono saliti alle stelle”. Flavio Briatore è la persona a cui deve sportivamente di più? “No, anche se è stato molto importante. Innanzitutto citerei Giancarlo Minardi, il primo a darmi unaper ...