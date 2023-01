Firenze e le multe | ' Tutti i soldi incassati reinvestiti nella sicurezza stradale'

Parla l'assessore alla mobilità Stefano Giorgetti. Operazione trasparenza sul denaro arrivato dalle contravvenzioni: 'Saremo precisi nella ...Boom di contravvenzioni, oltre 20 milioni per proteggere gli utenti della strada. L'appello di ...L’associazione Guarnieri chiede un piano chiaro. Plauso del centrodestra. Forza Italia: "Investiamo in un commissario che studi le strategie". Draghi (FdI): "Il pirata da punire è quello che va a 90 o ...Il bar Nelli era stato sanzionato dalla polizia municipale: i giudici fissano una udienza per esaminare l'articolo contestato del regolamento di polizia urbana ...