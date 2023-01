Fiorentina | Bonaventura rinnova fino al 2024

Continua il rapporto fra lae Giacomo: il centrocampista in scadenza a giugno ha prolungato il contratto fino al 2024 con opzione per la stagione successiva, che scatterà a determinate condizioni. La ..., alladalla stagione 2020 - 21, ha collezionato, in maglia gigliata, 91 presenze (10 gol e 13 ...(ANSA) - FIRENZE, 14 GEN - Continua il rapporto fra la Fiorentina e Giacomo Bonaventura: il centrocampista in scadenza a giugno ha prolungato il contratto fino al 2024 con opzione per la stagione ...Mentre la sessione invernale di calciomercato procede in maniera spedita, la Fiorentina ha completato un’importante mossa per il futuro. E’ infatti ufficiale il rinnovo di contratto fino al 30 giugno ...