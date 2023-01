Fifa 23 | disponibile il nuovo aggiornamento | tutto sulle incredibili novità

Leggi su sportnews.eu

(Di sabato 14 gennaio 2023) EA Sports ha reso noto che a partire da giovedì 12 gennaio saràun, chiamato Title Update 6, per la versione di23 su Playstation 5, Xbox Series XS, Google Stadia e PC. PER NON PERDERTI NESSUNSEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAMche successivamente verrà resoanche per le versioni old-gen Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.