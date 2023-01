Festival 2023 | brutto colpo per Amadeus | fuori anche la favorita per la vittoria finale

(Di sabato 14 gennaio 2023) Manca davvero pochissimo all’inizio della prossima edizione deldi Sanremo. Stando a quanto si vocifera sul web, a poche settimane dalla partenza è giunta una brutta notizia per Giorgia, la cantante pare che rischi di essere eliminata dalla kermesse. Ecco cosa sta accadendo.perde per ildi Sanremolaalla? (Ilovetrading.it)Tutto pronto o quasi per la partenza della nuova edizione deldi Sanremo. L’evento prenderà il via a febbraio e l’attenzione nei confronti dei cantanti partecipanti e altissima. Nelle scorse settimane, l’interesse generale è stato altamente concentrato nei confronti di Madame, la cantante piacentina infatti risulta essere ...

BARI - Dal 22 al 29 Gennaioil cantante, didatta, produttore e direttore artistico barese Fabio Lepore prenderà parte alla 38esima edizione delInternazionale Jazz Plaza all'Avana, Cuba come ospite dell'Orchestra ...... la Pandemia di COVID - 19, la partecipazione aldi Sanremo 2022 dove Ranieri ha vinto il ... prodotta da Lucky Red, e attualmente ancora in fase di realizzazione, e che andrà in onda nel...(mi-lorenteggio.com) Roma, 13 gennaio 2023 – Albano e Massimo Ranieri si aggiungono al cast di Sanremo con Morandi già presente nella veste di coconduttore. Lo ha annunciato nei giorni scorsi Amadeus ...Ha fatto bene Chiara Ferragni ad annunciare che il suo compenso per la partecipazione al Festival andrà all'associazione Dire. Però non basta: perché Sanremo deve mettere davvero al centro… Leggi ...