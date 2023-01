Ferragni a Sanremo | la strategia è Chiara e prevedibile Provocare per guadagnare follower

(Di sabato 14 gennaio 2023) Dice il Vangelo che quando si fa del bene la mano destra non deve sapere ciò che fa la sinistra. Deve averla presa alla lettera la parabola di Nostro Signore,, confondendo la geometria come una categoria politica. E cosi, mentre si avvicina il suo momento sanremese, ha annunciato urbi et orbi che devolverà il cachet del festival a un’associazione contro la violenza sulle donne. Il tutto, mentre fittava una villa per la famiglia in terra di Liguria il cui costo basterebbe a pagare il costo annuale medio di dieci famiglie italiche. È una diva affermata, la signora, che capitalizza ogni azione pubblica, da affermata influencer, come un’azienda che immagazzina soldi senza soluzione di continuità. LEGGI ANCHE Il dietrofront di Giorgia: «La mia frase contro la Meloni? Era solo per ridere, sono una donna libera ...

