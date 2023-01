Femminicidio | avvocatessa uccisa dal suo ex davanti ad un locale

Il Corriere della Città

Ennesimo. C'è stata una tragedia nella zona dell'Appio - Tuscolano, nel quadrante sud di Roma. Vittima dell'ennesimouna 35enne: Martina Scialdone , di professione avvocato. Ad ucciderla con alcuni colpi di pistola il suo ex compagno, un 61enne. L'uomo - Costantino Bonaiuti, ingegnere e sindacalista di ...Martina Scialdone, la donna uccisa a Roma dall'ex fuori da un ristorante, era un'che 'si occupava di separazioni e divorzi e quindi si trovava spesso anche di fronte a casi di maltrattamenti da parte di compagni e mariti'. Lo dice un collega della professionista, ... Femminicidio a Roma, l'avvocato Martina Scialdone uccisa davanti al ristorante dall'ex compagno Le vittime sono Giulia Donato, 23enne di Genova, uccisa il 4 gennaio a Genova dal fidanzato che si è poi tolto la vita; e Martina Scialdone, avvocato di 35 anni, uccisa ieri sera a Roma dall'ex compag ...