Femminicidio a Roma | l’avvocato Martina Scialdone uccisa davanti al ristorante dall’ex compagno

(Di sabato 14 gennaio 2023) È, avvocato di 35 anni, la vittima della brutale uccisione avvenuta ieri sera, intorno alle ore 22:15 in viale Amelia, in zona Appio Tuscolano a. La donna si trovava a cena nelBrado, con l’exper chiarimento. Ma i toni si erano ben presto alzati, tanto che i due erano dovuti uscire dal locale proprio perché la lite stava disturbando gli altri commensali. Una volta fuori, la discussione tra i due è proseguita. La ragazza ha provato ad allontanarsi. Sembrerebbe che abbia anche tentato di rifugiarsi in un bar, forse presagendo che lui, un 60enne armato di pistola regolarmente detenuta grazie al suo lavoro di guardia giurata, potesse in qualche modo farle del male. Per questo, quando era all’interno del, si era anche chiusa in bagno. ...

