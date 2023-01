Femminicidio a Roma | 35enne uccisa a colpi di pistola dall’ex compagno fuori da un ristorante | arrestato

. Ancora un. È avvenuto ieri sera fuori da un ristorante di via Amelia 42, a pochi passi dalla metro Furio Camillo, nel quartiere romano del Tuscolano. A perdere la vita una donna di 35 anni. ...Un altro caso di, stavolta a. Una giovane donna di 35 anni è stata uccisa ieri sera a colpi di arma da fuoco in strada, in viale Amelia, nella zona della fermata della metropolitana di Furio ...Mentre stava mangiando si è vista l'ex ragazzo piombare nel ristorante. La donna, di 35 anni, è stata uccisa ieri sera a colpi di arma da fuoco in strada, in viale Amelia ...Un altro caso di femminicidio, stavolta a Roma. Una giovane donna di 35 anni è stata uccisa ieri sera a colpi di arma da fuoco in strada, in viale Amelia, nella zona della fermata ...