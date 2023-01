Federica Brignone trionfa nel SuperG di St Anton | è l' azzurra più vincente di sempre

(Di sabato 14 gennaio 2023) Gara perfetta per la valdostana che si lascia alle spalle Haehlen e Gut. Con il 21° successo in carriera supera la Goggia (caduta) e diventa l'piùdi

Anton,tocca quota 51 podi complessivi in Coppa del mondo, raggiungendo al 3° posto un mito come Isolde Kostner. Graduatoria guidata da Tomba, seguito da Thoeni. Ecco la classifica ...La vittoria sulla pista intitolata a Karl Schranz di St. Antonvince il primo dei due SuperG femminili di Coppa del mondo sulla pista intitolata a Karl Schranz di St. Anton. A 10 mesi dall'ultima vittoria, la fuoriclasse valdostana ha fatto la ...Nuovo risultato positivo colto da Swiss Ski che, a St.Anton, ha applaudito Joana Hählen e Lara Gut-Behrami, salite entrambe sul podio. Le due rossocrociate hanno ottimamente interpretato il superG aus ...ST ANTON, 14 GEN - Successo n.21 per l'azzurra Federica Brignone - diventata cosi' l'italiana piu vincente di sempre in coppa del mondo staccando Sofia Goggia - che con un finale fulminante ha dominat ...