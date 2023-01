Farmaci | ecco come salvarsi nell’emergenza

Vaccini ai bambini,un panorama della situazione nel mondo Vaccini usati ed età. Per i più ... L'Ema, l'ente regolatorio dell'Eu per i, ha autorizzato il vaccino per la fascia 5 - 11 il 25 ...Sì all'uso delle mascherine al chiuso in spazi affollati o poco ventilati. Per gli asintomatici positivi al Covid l'isolamento suggerito scende da 10 a 5 giorni in assenza di tampone. E via libera all'...A seguito delle nuove disposizioni sulla gestione del Covid 19 stabilite nella Circolare ministeriale del 31 dicembre 2022 che ha eliminato l’obbligo di tampone per l’uscita dall’isolamento di 5 giorn ...AUSL ROMAGNA. A seguito delle nuove disposizioni sulla gestione del Covid 19 stabilite nella Circolare ministeriale del 31 dicembre 2022 che ha eliminato l’obbligo di tampone per l’uscita dall’isolame ...