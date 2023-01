Facciamo l’Eastmed | il gasotto delle democrazie L’appello di Formentini

Leggi su formiche

(Di sabato 14 gennaio 2023) Il gasdotto, sarebbe molto utile sia per tutti i player mediterranei coinvolti per stabilizzare l’intera area con una nuova e grande infrastruttura, sia in particolare per l’Italia che potrebbe diventare il principale hub del gas. Così a Formiche.net il vicepresidente della Commissione Esteri della Camera Paolo(Lega). “Assicura una fornitura costante nel tempo e soprattutto a un prezzo costante”. Dopo le nuove scoperte di gas a Cipro e in attesaindagini a Creta, quanto servirebbe dopo il TAP una nuova infrastruttura da Israele all’Italia? Sul punto ho presentato una risoluzione in Commissione nella scorsa legislatura ed una due giorni fa, proprio per capire quale fosse la posizione del Governo italiano sul gasdotto EastMed. Ritengo che questo gasdotto, ...