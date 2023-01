Ex vippone difende Nikita e svela un retroscena su Wilma Goich | “Tutte le schifezze dette alle sue spalle” – VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di sabato 14 gennaio 2023) L’accanimento nei confronti diPelizon sta inevitabilmente diventando “too much”. Sia dentro che fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip, la modella è stata ripetutamente presa di mira solo per aver evidenziato la sua delusione nei confronti di Luca Onestini. Ex concorrente del Grande Fratello Vipunsu... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.