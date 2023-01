Evra scatenato in macchina con la maglia del Manchester United | prende in giro il City cantando gli Oasis

(Di sabato 14 gennaio 2023) Patrice, ex terzino del, ha pubblicato un video sul proprio account Instagram Patrice, ex terzino del, ha pubblicato un video sul proprio account Instagram in cuiinildopo il derby perso contro il Red Devils. Nel video, si vede l’ex giocatore francese che canta una versione personalissima di “Don’t look back in anger” uno dei singoli più famosi degli. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calcio in Pillole

Commenta per primo Ecco le ultime divertenti stories pubblicate su Instagram da, in Qatar per seguire i Mondiali 2022.Ecco le ultime divertenti stories pubblicate su Instagram da, in Qatar per seguire il Mondiale ... Juventus, non solo Napoli: le 10 peggiori sconfitte