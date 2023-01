Europei di Short Track | Pietro Sighel è oro nei 500 metri

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 14 gennaio 2023) Due medaglie e tante note positive per l’Italia dellonella seconda giornata dei Campionatidi Danzica. Dopo le ottime premesse del venerdì, gli azzurri raccolgono i primi importanti risultati: oro pere bronzo per Arianna Valcepina sui 500, quindi la qualificazione in Finale A sia per la staffetta maschile che per quella femminile. La distanza più breve regala le gioie maggiori alla Nazionale del d.t. Kenan Gouadec e degli allenatori Nicola Rodigari e Derrick Campbell. Strepitoso, capace di imporsi prima sui quarti, poi in semifinale e quindi anche in Finale A dei 500conquistando il primo grande titolo senior in carriera. Dopo il secondo posto della scorsa stagione, il ...