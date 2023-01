Estrazione del Lotto di Oggi | i numeri vincenti di Sabato 14 Gennaio 2023

Intanto una quindicina di manifestanti è entrata nella miniera, che dovrà servire all'carbone: "un gesto molto rischioso: il terreno è bagnato, potrebbe franare e il pericolo è che ...Intanto una quindicina di manifestanti è entrata nella miniera, che dovrà servire all'carbone: "Un gesto molto rischioso: il terreno è bagnato, potrebbe franare e il pericolo è che ...Centinaia di militanti del clima manifestano oggi a Luetzerath in Germania, contro le operazioni di sgombero, in corso da due giorni, nel borgo occupato dagli attivisti, che vogliono impedire le estra ...L’analisi di Carbon Brief rileva infatti che, mentre 24 editoriali raccomandavano esplicitamente di aumentare l’estrazione di gas nel Regno Unito e 17 raccomandavano l’energia nucleare come soluzione ...