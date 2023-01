Estorsioni | ' siamo soldati' del clan | 2 arresti nel Catanese

Si sarebbero presentati come "soldati" del clan al titolare di un pub di Bronte chiedendo una tangente da 150 euro, minacciandolo: "ti brucioti faccio saltare anche a te quando te ne vai a casa". E' ......questo evento come un episodio minatorio (...) non so come abbiate fatto a scoprire che... che raccontano come i Ligato avessero riavviato il business delle. I fatti contestati ...Dalle indagini del commissariato di Adrano e della sezione Criminalità organizzata della squadra mobile di Catania, in una fase del procedimento nella quale non si è ancora instaurato il ...Si sarebbero presentati come "soldati" del clan al titolare di un pub di Bronte chiedendo una tangente da 150 euro, minacciandolo: "…ti brucio…ti faccio saltare anche a te quando te ne vai a casa". (A ...