Esplosioni nel centro di Kiev | Attaccate le infrastrutture critiche

distretto di Dnipro. Tutti i servizi si rechino sul posto, andate nei rifugi", ha scritto sul suo account Telegram. Leggi anche Ucraina, Zelensky: "Ricevuto forte sostegno, ma alcuni ...Il rimbombo dellesi è avvertito in strada ma anche dentro le mura delle case attigue. I ... La giovane, poco prima, stava mangiandoristorante . In pochi attimi la situazione è ...CASTELLEONE - Esplosione e allerta bomba nel centro storico della città, arrivano i carabinieri ma era un falso allarme. È successo ieri, a Castelleone, nei pressi di piazza Trieste. Il potente boato, ...Almeno tre esplosioni sono state udite a Kiev ... Frammenti di un razzo sono caduti nel distretto di Holosiyivskyi di Kiev, «in una zona non residenziale», ha aggiunto il sindaco affermando che «non ...