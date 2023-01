Esplosione a gasdotto che collega Lituania e Lettonia | nessuna vittima Le immagini dell’incendio

(Di sabato 14 gennaio 2023) Un’è avvenuta oggi nelche. Lo ha reso noto l’operatore lituano Amber Grid, precisando che l’incidente è avvenuto nella parte settentrionale del Paese. Sui social circolano lenell’area. Non si registrano vittime, mentre la polizia sta evacuando un villaggio vicino alla zona dell’. IlAmber Grid, chei Paesi baltici con la Polonia, è stato danneggiato da una fortenel tratto situato nel distretto di Pasvalys, nella provincia lituana di Panevezys. “La fornitura di gas attraverso ildanneggiato è stata immediatamente interrotta, ma la fornitura è assicurata ai consumatori ...

L'esplosione del gasdotto avvenuta nel pomeriggio di ieri nel distretto di Pasvalis, in Lituania, sarebbe dovuta a problemi tecnici che saranno risolti nel giro di pochi giorni. Lo ha dichiarato Nemunas ...Il ministro lettone degli Esteri, pochi istanti dopo l'incidente, ha scritto su Twitter: "L'esplosione del gasdotto in Lituania va indagata attentamente, ma non si può escludere un sabotaggio".