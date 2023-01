Erbe bianche | la vergogna di un sito archeologico diventato quasi una discarica abbandonata

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 14 gennaio 2023) Roma, 14 gen – Abbandonato da anni ilpiù importante della Sicilia occidentale per quanto riguarda l’età del medio-bronzo nonostante i tentativi, negli ultimi mesi, di riportare attenzione su quest’area che solo negli anni Novanta dello scorso secolo ha restituito importanti reperti., un pezzo di storia clamoroso, contrada del Comune di Campobello di Mazara in provincia di Trapani, è a circa tre chilometri dal mare e si trova nell’ampia area selinuntina dove è stato scoperto un insediamento preistorico dagli archeologi in due distinte campagne, nel 1992 e nel 1995, guidate da Sebastiano Tusa. Ad essere portate alla luce sono state quattro capanne ellittiche, ricavate da cavità carsiche e disposte intorno ad un edificio circolare, e la ...