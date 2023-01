Era un dono del padre Violetta Caprotti | il giallo del diamante ' Sostituito con un falso'

(Di sabato 14 gennaio 2023) Milano, contenzioso per l'anello che vale circa 3,5 milioni. La donna accusa: 'Ho portato l'originale a riparare in gioielleria' . La boutique replica: 'No, qui è arrivata solo la copia della ...

Milano, contenzioso per l'anello che vale circa 3,5 milioni. La donna accusa: 'Ho portato l'originale a riparare in gioielleria' . La boutique replica: 'No, qui è arrivata solo la copia della ...Il 29enne José Luis Soncco Quispedi pattuglia con un collega lunedì sera quando la loro auto è ... e di porre sempre davanti a tutto il rispetto per la vita,supremo di Dio secondo le nostre ...Milano, contenzioso per l’anello che vale circa 3,5 milioni. La donna accusa: "Ho portato l’originale a riparare in gioielleria" . La boutique replica: "No, qui è arrivata solo la copia della pietra" ...