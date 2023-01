ePrix Città del Messico | la prima pole va a Di Grassi

(Di sabato 14 gennaio 2023) Su una pista atipica per gli standard della Formula E , essendo quella dideluna struttura permanente, ha preso il via il mondiale, giunto alla Stagione 9 e con le monoposto Gen3 in ...

Su una pista atipica per gli standard della Formula E , essendo quella didel Messico una struttura permanente, ha preso il via il mondiale, giunto alla Stagione 9 e con le monoposto Gen3 in azione. Tanta potenza in più, 350 kW in qualifica (476 cavalli) hanno ...DEL MESSICO - Antonio Felix Da Costa sorride. È fra i sette piloti che hanno finora vinto il ... è nel circuito elettrico fin dall'inizio, nel 2014, si è aggiudicato anche 7e a partire da ... Formula E ePrix Città del Messico 2023: orari tv e risultati