Emanuela Folliero sull’ex Stefano D’Orazio | “Era un vero gentleman”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 14 gennaio 2023)è l’ex compagna di, lo storico batterista dei Pooh scomparso a soli 72 anni. Una morte arrivata all’improvviso come un fulmine a cielo sereno che ha scosso davtutti. A cominciare dagli “amici per sempre” Dodi Battaglia, Red Canzian e Roby Facchinetti, ma anche la moglie e chi l’ha amato e conosciuto. Tra queste c’è anche lo storico volto di Rete 4 che in passato ha vissuto una storia d’amore con l’artista. Una relazione poi sfociata in una bellissima amicizia come ha raccontato la conduttrice: “mio marito era amicissimo die io sono legatissima a Titti. Era assolutamente chiaro che tra noi era rimasto un grande affetto”. Per l’ex compagno, oggi uno dei suoi più grandi amici laha solo parole di grandissimo ...