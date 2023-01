(Di sabato 14 gennaio 2023) L’ha preso la testa della classifica battendo l’UD Ibizascorsa e ovviamente punta mantenerla. La squadra di Gaizka Garitano sembra di fronte a una buona occasione contro ilpenultimo in classifica, ma attenzione perché gli andalusi ultimamente hanno fatto progressi e sono anche rinforzati sul mercato. Pepe Mel infatti ha convocato 23 InfoBetting: Scommesse Sportive e

Infobetting

... nei turni precedenti ha eliminato Racing Rioja e. L'Osasuna é nono a quota 23 in Liga; ha ... nei turni precedenti ha eliminato Rayo Majadahonda e. Il Betis é sesto a quota 25 in Liga; ...Il 22 dicembre sarà poi il turno dell' Atletico Madrid , contro il CD Arenteiro, e del... Levante - FC Andorra ore 19.00 Ibiza Islas Pitisas - SDore 19.00 Atletico Saguntino - Rayo ... Eibar-Malaga (domenica 15 gennaio 2023 ore 14:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici Ya hay alineaciones para partido entre la SD Eibar y el Málaga CF correspondiente a la 23ª jornada de Segunda División y que se disputa en el estadio de Ipurua este domingo 15 de enero de 2022 a parti ...Sigue en vivo y en directo el Eibar - Málaga, partido de la Jornada 23 de Laliga Smarbank que se disputa desde las 14:00 horas en el Estadio de Ipurua.