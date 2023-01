Editoria | De Corato | ' solidarietà ad agenzia Dire'

...Michela Murgia in uno scatto di qualche anno fa alla Fiera Nazionale della Piccola e Media... Il vicepresidente della commissione Affari costituzionali della Camera Riccardo Desi ......Fra i desiderata di Berlusconi ci sarebbe anche Alberto Barachini come sottosegretario all'. e anche Massimo Bitonci, intanto scelto fra i capigruppo (assieme a Riccardo Dedi FdI e ...Roma, 14 gen. (Adnkronos) – “Esprimo la mia più totale vicinanza e solidarietà al direttore dell’Agenzia Dire, Nico Perrone, all’intera redazione ed a tutti i suoi collaboratori che, da anni, svolgono ...