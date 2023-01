Ederson | segnali e lampi | un giocatore “evoluto” che cerca continuità

Leggi su bergamonews

(Di sabato 14 gennaio 2023) Il senno del poi ci dirà probabilmente che il fiore all’occhiello del calciomercato estivo edizione 2022 a tinte nerazzure è stato Rasmus Højlund – senza dimenticare i primi tre mesi di Lookman – ma tornando a luglio il primo pensiero non poteva non andare al più costoso dei nuovi acquisti:, per il quale l’Atalanta ha scucito 22 milioni di euro alla Salernitana, solo in parte attutiti dai 7 spesi dai campani per Lovato, entrato nell’operazione. Per ora l’investimento non ha portato i frutti sperati: negli 832 minuti spesi in campo dal brasiliano classe 1999 non è arrivato né un goal né un assist. Qualche segnale, alcuni, ma i suoi primi 6 mesi bergamaschi non hanno ricalcato gli scorsi 6 trascorsi a Salerno, nei quali si era affermato come uno dei migliori centrocampisti di tutta la Serie A, ergendosi a protagonista della salvezza ...