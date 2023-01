Ecco i 4 superfood del 2023 | quali sono e tutte le proprietà | dalla Moringa che aiuta “prevenire 300 malattie” ai funghi shiitake

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 gennaio 2023) Come sempre, a inizio anno si scommette suipiù amati. E come sempre i pronostici si ricavano dai trend dei social: cibi cliccatissimi, instagrammabili e presumibilmente fantastici, tutti con un comune denominatore: la ricchezza di nutrienti. Certo, per la scienza non esiste un singolo cibo capace di influenzare il benessere: la complessità del corpo umano e delle sue reazioni esige una dieta ben equilibrata. Ma qualchead hoc non guasta: ve ne proponiamo una piccola selezione con i commenti di Valentina Rossi, biologa nutrizionista e ricercatrice. Burro di cocco. Ormai da qualche anno gode di una certa fama per il suo sapore gradevole e delicato. Il fatto che sia solido sotto i 25° mostra che si tratta di un grasso saturo, ma di un tipo particolare e non temibile. “Contiene acidi grassi a media catena (MCFA), soprattutto gli acidi ...