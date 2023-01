È un Napoli completamente diverso | senza calciatori viziati che venivano meno nelle partite clou

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 14 gennaio 2023) Cesare – Caro Guido ilha preso a pallonate la Juve e questo mi fa godere immensamente. Grande vittoria strameritata. La difesa della Juve aveva subito solo 7 gol in 17ultime 8 non aveva subito reti: ieri sera ne ha prese 5 in una sola partita!!! La vittoria ha maggior valore perché attenzione gli strisciati non colorati non sono venuti ain gita e nel primo tempo ci hanno dato filo da torcere. Guido – Tutt’altro. È stata una partita vera e ciò esalta la prova del. Dopo i nostri gol infatti nella prima metà della gara hanno avuto una reazione favorita anche grazie anche da imprecisioni di Rrahmani e Kim. E hanno anche sfiorato il pareggio. Per fortuna che vi è stato un intervento super di Meret che ha avuto un grandissimo riflesso parando una sciagurata ...