E’ sempre Napoli-Juve Anche la Primavera batte i bianconeri | finisce 2-1

(Di sabato 14 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoCercola (Na) – Da unntus all’altro, senza cambiare la sostanza: a vincere è ancora l’azzurro. Dopo il roboante 5-1 della prima squadra, nello spettacolare match del Maradona,ilha battuto in campionato i pari età della Vecchia Signora. Allo stadio “Piccolo” di Cercola, gli azzurrini allenati da Nicolò Frustalupi si sono imposti col punteggio di 2-1. I giovani delpassano subito in vantaggio, dopo 10 minuti, con Spavone che sfrutta con tempismo un cross di Alastuey. Sul finire di tempo arriva il secondo gol ancora di Spavone che anticipa tutti in area e firma la sua doppietta: 2-0. Nella ripresa si alza la pressione dellantus che ad un quarto d’ora dalla fine accorcia con Hasa: 2-1. Ma il ...

