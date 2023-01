È il momento di un Consigliere per la Sicurezza Nazionale Scrive Castellaneta

(Di sabato 14 gennaio 2023) Si è tenuta prima di Natale la XV Conferenza degli Ambasciatori: un appuntamento ormai tradizionale, non fine a se stesso per l’intento di celebrare una classe di funzionari pubblici, ma orientato a fare il punto sulle sfide che i diplomatici devono affrontare e il continuo cambiamento subito dal loro ruolo. Il ruolo delle “feluche” è cambiato notevolmente nel corso degli ultimi anni, acquistando anche una centralità che alla fine del secolo scorso sarebbe stata inaspettata. Se negli anni Novanta si parlava di “fine della storia”, con un mondo che sembrava ormai “piatto” e avviato a relazioni internazionali sempre più pacifiche con la presenza di un’unica superpotenza, oggi la situazione è ben diversa. In particolare, gli eventi degli ultimi tre anni – dalla pandemia alla guerra in Ucraina – hanno contribuito ad aumentare la frammentazione inter, a livello ...

