e-Commerce | truffe online minacciano crescita settore

Ciò significa che ormai, visto il boom dell'e -che purtroppo è accompagnato anche da un preoccupante aumento delle, è doveroso che anche le piattaforme alzino la guardia , vigilando ...Ciò significa che ormai, visto il boom dell'e -che purtroppo è accompagnato anche da un preoccupante aumento delle, è doveroso che anche le piattaforme alzino la guardia, vigilando ...Truffavano gli utenti di una nota piattaforma di e-commerce mettendo in prevendita carte da collezione dei “Pokemon” per poi tenersi i soldi senza inviare mai il prodotto venduto ai compratori. La… Le ...I militari della Finanza di Milano hanno recentemente eseguito un decreto di sequestro preventivo a carico di 4 indagati, per un valore di 439mila euro, ...