Drogata e poi violentata dal branco | il racconto choc della 20enne

ilmessaggero.it

...una 20enne ha denunciato di essere stata violentata in una discoteca dopo esser stata. La ...e lì sarebbe stata avvicinata da un gruppo di ragazzi che le avrebbero offerto diversi drink e...Genova . Violentata in una discoteca di Genova dopo esser stata. E' la denuncia che una ventenne ha fatto ai medici dell'ospedale Galliera dove adesso è ...avrebbero offerto diversi drink e... Stupro a Genova in una discoteca, ragazza denuncia: «Sono stata drogata e poi violentata» Ancora uno stupro in discoteca. Stavolta è successo a Genova, dove la vittima è una ragazza di 20 anni. Ai medici dell'ospedale Galliera dove è ricoverata, ha ...A Genova una 20enne ha denunciato di essere stata violentata in una discoteca dopo esser stata drogata. La giovane, ricoverata all'ospedale Galliera, ha raccontato di aver passato la serata in un loca ...