Dovremmo vietare i fornelli a gas?

(Di sabato 14 gennaio 2023) Sono tra le principali cause dell'inquinamento domestico e sono sospettati di causare problemi di salute, ma sono anche diffusissimi e per molti paesi un'abitudine irrinunciabile

Alemanno:i gruppi di amicizia (senza dire cosa sono) quando "potrebbero creare confusione" ... evitare conflitti di interessifar rispettare l'obbligo per i deputati di fare una ...applaudire. La normalizzazione di famiglie "diverse" può aiutare i bambini di quelle famiglie a sentirsi meno stigmatizzati, ma finora (da secoli) questa "sensibilità" non è stata mai ...Qualcosa doveva pur muoversi in direzione violenza fra tifosi, e probabilmente a breve arriverà, come scrive oggi Il Mattino. " ...