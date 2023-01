Doveri promosso | “Direzione sicura e attenta | tranne per una sbavatura”

E' stata una scelta felice quella designatore Rocchi di mandare al Maradona Danieleper il big - match tra Napoli e Juventus La risposta è sì:a pieni voti il fischietto romano che ha avuto un metro di giudizio coerente, fischiando poco, non agevolando le simulazioni ...Secondo Dazn è stato proprioa impedirlo (e in quel caso sarebbe sicuramente un grave errore), tuttavia dalle immagini non è chiaro se sia stato effettivamente così ( QUI L'APPROFONDIMENTO ). ...La moviola della Gazzetta dello Sport si complimenta con l'arbitro Daniele Doveri per la direzione di Napoli-Juventus. Il direttore di gara ha lasciato molto correre ...Prestazione positiva dell'arbitro Daniele Doveri ieri sera in Napoli-Juventus terminata 5-1. Per La Gazzetta dello Sport c'è una sola annotazione da fare: "Direzione sicura e attenta di Doveri, tranne ...