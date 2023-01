Dopo questa foto è scoppiato il finimondo | furia bianconera | Guarda

(Di sabato 14 gennaio 2023) Il 5-1 del Napoli sulla Juventus forse ha segnato un punto di non ritorno sulla corsa allo scudetto. Il Napoli adesso ha 10 punti di vantaggio sui bianconeri e di fatto solo il Milan, senza passi falsi a Lecce, potrebbe impensierire i partenopei. La prestazione del Napoli è stata straripante in tutti i settori del campo. La Juve è stata ridotta al ruolo di semplice comparsa. E così sul web, subitoil fischio finale, i tifosi del Napoli si sono scatenati mettendo nel mirino la Juventus e soprattutto Massimiliano Allegri. Tra i tanti tifosi partenopei che hanno fatto festa ieri sera, c'è anche Salvatore Esposito, il "Genny" di Gomorra. Subitola partita ha postato sui social unadell'esultanza dei giocatori del Napoliuno dei 5 gol rifilati alla Juve e di fatto ha accompagnato lo scatto ...

