Don' t Worry Darling in blu-ray | la recensione | video al top e un audio che regala angoscia e paranoia

(Di sabato 14 gennaio 2023) Ladi Don'tin blu-ray: l'edizione Warner è al top sul piano tecnico consuper e unperfetto per creare suspance e tensione. Sottotono invece gli extra. Presentato lo scorso settembre a Venezia, l'atteso e chiacchierato Don'tdi Olivia Wilde ha convinto poco la critica, ma per le sue tematiche suggestive ed enigmatiche ha avuto un buon appeal fra il pubblico come ha dimostrato il box-office. La magia del misterioso e affascinante Victory Project, comunità sperimentale nella quale i mariti lavorano tutto il giorno e le loro mogli vivono una vita perfetta godendosi la bellezza e il lusso della loro comunità, si interrompe quando Alice (interpretata dalla brava Florence Pugh) inizia ad avere delle strane esperienze: ...

House - è stata recentemente al centro delle polemiche nate intorno al suo secondo film da regista,'tDarling , ed è attesa nelle sale italiane nel monumentale Babylon di Damien Chazelle. ...... trainato dal successo del singolo Ruin My Life , a cui segue'tBout Me . Non visualizzi questo contenuto Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto YouTube , clicca su ...La recensione di Don't Worry Darling in blu-ray: l'edizione Warner è al top sul piano tecnico con video super e un audio perfetto per creare suspance e tensione. Sottotono invece gli extra.YEPP Italia e YEPP Langhe organizzano il workshop residenziale Don't worry be you, un'esperienza formativa rivolta ai giovani di età compresa tra i 16 e i 25 anni dedicata al benessere. Gli incontri s ...