Donna di 35 anni uccisa a colpi di pistola | arrestato l’ex compagno

E' accaduto ieri sera in viale Amelia. La vittima aveva 35Unadi 35è stata uccisa ieri sera a colpi di arma da fuoco in strada, in viale Amelia a Roma. Lapoco prima stava mangiando in un ristorante quando è arrivato l'ex compagno, che ...AGI - Unadi 35è stata uccisa ieri sera a Roma. L'omicidio è avvenuto all'esterno di un ristorante in via Amelia, in zona Furio Camillo, nel quartiere Tuscolano. Secondo gli investigatori il ...Dolore e incredulità per l'improvvisa scomparsa di Antonella Moretti, 58 anni, imprenditrice molto nota in tutto il Nordest e presidente di Marevivo Veneto. Da alcune settimane ...Un altro caso di femminicidio, stavolta a Roma. Una giovane donna di 35 anni è stata uccisa ieri sera a colpi di arma da fuoco in strada, in viale Amelia, nella zona della fermata ...