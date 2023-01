Donato Ranni morto come Gianluca Vialli | i due erano grandi amici

Se ne è andato a sei giorni di distanza da Gianluca Vialli per lo stesso crudele male. Giovedì sera è morto all'ospedale di Chieti, 52enne dirigente calcistico in diverse realtà del territorio abruzzese, in circostanze che hanno ricordato quelle della scomparsa del campione italiano. Tra le prime esperienze da ...Solo sei giorni dopo la morte di Gianluca Vialli se ne va un suo caro amico,, 52 anni e dirigente calcistico in Abruzzo., beffa del destino, si è spento per un tumore, un destino infame che lo ha legato a quello dell'ex capitano della Juventus. Le strade ...Piange il mondo sportivo del Vastese. Giovedì sera è morto all'ospedale di Chieti Donato Ranni, 52enne dirigente calcistico in diverse realtà del territorio.Morto all'età di 52 anni Donato Ranni, dirigente sportivo che aveva lavorato anche al fianco del compianto Gianluca Vialli.