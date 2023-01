Domenica alle 17 30 su Eleven e DMAX la 92ª sfida nella storia tra Virtus Segafredo Bologna ed Umana Reyer Venezia

(Di sabato 14 gennaio 2023) La, dopo la sconfitta di Tortona e il doppio k.o. in Eurolega contro Kaunas e Olympiacos, affronta l’, capace di battere Verona la scorsae Ulm in Eurocup. Dove vederla:15 gennaio 2023 ore 17.30,Sports eArbitri: Roberto Begnis, Beniamino Manuel Attard, Christian Borgo I PRECEDENTI Questa è la gara numero 92 traconavanti sia nel computo totale (52-39) che nelle sfide giocate sul parquet amico (36-9). L’ultimo k.o. interno dei bianconeri risale alla stagione al 2 marzo 2019 (76-77 il finale). Laha conquistato gli ultimi sei scontri diretti ...

Oroscopo 15 gennaio Bilancia (24 settembre - 23 ottobre) E' unain cui avrete voglia di mettere uno stop alla monotonia del solito quotidiano. Siete un po' nervosi o confusi riguardo...Nella notte italiana tra15 e lunedì 16 gennaio partirà l' Australian Open . Se nel ... sono contenta di essere qua e sono felice di aver avuto molto tempo per adattarmicondizioni di ...Quasi tutto pronto per la 46a edizione della Montefortiana; la manifestazione tra le più ricche della provincia di Verona e che animerà Monteforte d’Alpone e tutte le colline dell’est veronese tra sab ...L’ultima partita del girone di andata, domenica alle 18 al PalaChemiba, propone la Goldengas Senigallia come avversaria alla Ristopro Janus Basket Fabriano. Si tratterà del primo ...