Docente colpita da pistola ad aria compressa | genitore ricorre e ottiene stop a sospensione Studenti indagati per interruzione pubblico servizio

Ancora niente scuse da parte dei ragazzi Gli studenti, appartenenti ad una prima superiore, pare si fossero organizzati per una sfida : colpire lae riprendere il tutto con uno smartphone per ...Maria Cristina Finatti , 61 anni, stava spiegando agli alunni le caratteristiche le galassie, quando è stataa uno zigomo, vicino all'occhio, da un pallino e poi da un altro. Per la...Un fatto che ha dell’incredibile: gli studenti che si sono resi responsabili degli spari, con una pistola ad aria compressa, rivolti ad una docente intenta a fare lezione all’istituto Viola Marchesini ...Rovigo, pallini di gomma contro l’insegnante: a tre mesi dall’episodio tre giovani indagati. Il ministro: «Serve rispetto» ...