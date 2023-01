Discesa maschile Wengen | Kilde extraterrestre | vince davanti a Odermatt Altro podio per Mattia Casse

Leggi su sportface

(Di sabato 14 gennaio 2023)si regala un’altra bella soddisfazione ed ottiene il secondostagionale e della sua carriera nelladi. L’azzurro, che in Val Gardena il mese scorso era finalmente riuscito a piazzarsi tra i primi tre in Coppa del Mondo per la prima volta, evidentemente si è sbloccato a livello mentale e sta mettendo in mostra tutte le potenzialità di cui si è sempre parlato. In svizzera solo i due extraterrestririescono a stargli. Are, anzi strare, è il norvegese con il crono finale di 1:43.14, ben 88 centesimial rivale svizzero, che non riesce a rendere felice il pubblico di casa. LA CLASSIFICA AGGIORNATA HIGHLIGHTS Una buona prova anche ...