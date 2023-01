Discarica vicino agli Scavi di Ercolano | sopralluogo del Movimento 5 Stelle

(Di sabato 14 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – Unin via Pignalver a(Napoli) tra cumuli di rifiuti in parte bruciati, mini discariche e pezzi di elettrodomestici abbandonati. Alessandro Caramiello, deputato del M5S, accompagnato dattivisti del gruppo M5S locale Giuseppe Pandolfi e Loredana Gargiulo, ha percorso il tratto di strada che dal corso Umberto porta in via dei Papiri Ercolanesi, il nuovo ingresso del Parco archeologico. A dicembre dopo le segnalazioni dei cittadini sui social, nulla è cambiato. “Non credevo ai miei occhi. Una strada piena di rifiuti anche bruciati e di materiale di risulta. Ho visto che qui abitano dei cittadini, quindi c’è anche un problema di incolumità, di salute pubblica” ha detto Caramiello in un video postato su Facebook. “Ho inviato una pec al sindaco Ciro ...

