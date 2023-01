Diretta Serie A oggi | Lecce - Milan live Cremonese - Monza 2 - 3 - Sport - Calcio - quotidiano net

Tuttosport

Dopo il pokerissimo della squadra di Spalletti contro la Juventus, le milanesi sono obbligate a vincere. La squadra di Pioli di scena a Lecce, alle 20.45 quella di Inzaghi a San Siro contro il ...... ha aperto ieri la diciottesima giornata del campionato diA. Pioli cerca i tre punti per ... l'ultimo è il pareggio ottenuto sul campo di unaconcorrente per la salvezza come lo Spezia di ... Diretta Napoli-Juventus ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Lecce Milan in streaming gratis. Il match è in programma sabato 14 gennaio 2023, alle ore 18.00. I rossoneri sono reduci da due brutt ...In 32 volte che le squadre si sono affrontate, il Lecce ha vinto solamente due volte. Il Milan contro Lecce è imbattuto da otto partite. L' unica vittoria casalinga del Lecce contro il Milan… Leggi ...