Diletta Leotta | “Mamma | papà | vi presento il mio vichingo”

Prologo dalle 20,15 conche sul campo del San Paolo introduce il match con Ambrosini e Ciro Ferrara. ZONA DAZN. Sul satellite la partita viene proposta sul canale 214 del bouquet Sky.© LaPresseMatch visibile in abbonamento con l'emittente streaming su smart tv, pc, smartphone e tablet. Per gli abbonati, visione fruibile anche da decoder Sky sull'apposito canale e ...Bellissima, simpatica e preparatissima: Diletta Leotta è pronta a ripresentarsi al top della forma per il big match più atteso ...Notizia splendida per tutti gli utenti abbonati a DAZN, con l'emittente che ha fatto un annuncio davero inaspettato.