(Di sabato 14 gennaio 2023) “Ildeve reinseire, non disumanizzare Quello della giustizia carceraria è un tema che riguarda tutte e tutti noi. Se invece rimarrà relegato all’interno dei muri di contenimento, rischia di restare sempre e solo un”. Le recenti parole della senatrice Ilaria Cucchi (Alleanza Verdi e Sinistra), affidate alla pagina Instagram del partito, suonano come un monito attuale, soprattutto quando si pensa al tema dei minori in. E non quelli che si sono resi colpevoli di qualche reato e sono quindinegli ‘appositi’ istituti di pena, ma i più piccoli, coloro che si trovano a trascorrereleanni di pena di cui si è macchiata la loro mamma. Al giorno d’oggi cosa significa essere? Chi è il? “In medicina si ...

Luce

... ma io pretendevo rispetto e rivendicavoper le nostre posizioni. Ovviamente, questa mia ... affrontai da solo la campagna elettorale2008 rischiando di non tornare in Parlamento, come in ...... 62 anni, in forza al Comando della polizia municipale di Recale e zioconsigliere comunale Domenico Todisco. Vincenzo, da mesi, combatteva, con grandee non perdendo mai il sorriso, ... Dignità del debole: il problema dei bambini in carcere, detenuti senza colpa dietro le sbarre - Luce