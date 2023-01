Diete | la Mediterranea vince la sfida mondiale 2023 | riduce pressione | colesterolo e peso

(Di sabato 14 gennaio 2023) La dietasi è classificata come migliore dieta al mondo deldavanti alla dash e alla flexariana ma è sotto attacco degli effetti del cambiamento climatico, dell’esplosione dei costi di produzione e delle scelte dell’Unione Europea che boccia il vino con etichette allarmistiche e promuove i grilli a tavola. Lo rende noto la Coldiretti sulla base del best diets ranking elaborato dal media statunitense U.S. News World’s Report’s, noto a livello globale per la redazione di classifiche e consigli per i consumatori. La dieta, sottolinea la Coldiretti, ha vinto latra 24 diverse alternative con un punteggio di 4,6 su 5 grazie agli effetti positivi sulla salute ed è anche fra le più facili da seguire, adatta alle famiglie, semplice da organizzare con alimenti di base, incoraggia un consumo ...

